«Из-под палки». Футбольные эксперты поспорили об отставке Черчесова
«Снять голову» Черчесову легко, но этого нельзя делать на эмоциях, солидарны специалисты.
Футбольные эксперты порассуждали в пресс-центре НСН на тему возможной отставки главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Альтернативу всегда можно найти, но перед этим нужно проанализировать то, что было сделано Черчесовым до этого, считает бывший тренер сборной России Александр Тарханов.
«Нужно проанализировать статистику за все время, которое Черчесов тренировал сборную, оценить уровень футболистов, игру – часто говорят, что он не выстроена – и только потом принимать решение. Всегда есть альтернативы. Однозначно, есть много хороших тренеров, которые могут возглавить сборную. Хотя тот же Слуцкий (Леонид Слуцкий – прим. НСН), который сейчас довольно успешно тренирует «Рубин», тоже не совсем удачно выступил со сборной в свое время», - напомнил Тарханов.
В свою очередь многократный чемпион СССР, футболист, нападающий Валерий Урин предположил, в чем причина невзрачной игры национальной команды. По его мнению, проблема может быть гораздо глубже, чем решения главного тренера.
«Может, нынешние футболисты работают из-под палки? Включил футбол, а там футболист отдает пас поперек или назад. А то и просто стоит и смотрит, что делать дальше. Если бы я в свое время остановился, меня бы съели!» - отметил Урин.
А президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов настаивает на том, что пока в России не будет выстроена полноценная система анализа, провалы на крупных турнирах будут повторяться.
«Сначала нужно сделать четкий анализ, потому что если мы сейчас просто снимем голову с Черчесова и не проанализируем ошибки, придет другой тренер, и ничего не изменится», - высказал мнение Любимов.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что причины провала России на турнире не в тренере, а в техническом мастерстве и тактической грамотности футболистов.
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