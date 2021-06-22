«Из-под палки». Футбольные эксперты поспорили об отставке Черчесова

«Нужно проанализировать статистику за все время, которое Черчесов тренировал сборную, оценить уровень футболистов, игру – часто говорят, что он не выстроена – и только потом принимать решение. Всегда есть альтернативы. Однозначно, есть много хороших тренеров, которые могут возглавить сборную. Хотя тот же Слуцкий (Леонид Слуцкий – прим. НСН), который сейчас довольно успешно тренирует «Рубин», тоже не совсем удачно выступил со сборной в свое время», - напомнил Тарханов.

В свою очередь многократный чемпион СССР, футболист, нападающий Валерий Урин предположил, в чем причина невзрачной игры национальной команды. По его мнению, проблема может быть гораздо глубже, чем решения главного тренера.

«Может, нынешние футболисты работают из-под палки? Включил футбол, а там футболист отдает пас поперек или назад. А то и просто стоит и смотрит, что делать дальше. Если бы я в свое время остановился, меня бы съели!» - отметил Урин.

А президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов настаивает на том, что пока в России не будет выстроена полноценная система анализа, провалы на крупных турнирах будут повторяться.