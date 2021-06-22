«9 лет без перемен». Тарханов объяснил, почему Россия провалила Евро-2020

«Я не думаю, что проблема только в игре с Данией. На протяжении определенного времени сборная не показывает тот футбол, который болельщики и все россияне хотят видеть. Причина не только в национальной сборной, а в том, что у нас нет программы развития футбола. Точнее, она есть, ее рассылают, но помимо этого нужно уметь готовить футболистов, программа ничего не даст, если ее неправильно использовать. Подпитку сборной дают детско-юношеский и молодежный футбол. А сейчас мы видим, что есть уровень Чемпионата России, а есть уровень Чемпионата Европы, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, и мы там не имеем практически никакого успеха. В плей-офф в клубных турнирах не выходим, вчера не вышли, причем не только вчера, но и в 2012 и 2016 годах мы тоже не выходили (в плей-офф Чемпионата Европы – прим НСН). Уже прошло практически 9 лет, а мы ничего не поменяли в работе по развитию футбола в стране, поэтому у нас, естественно, у нас нет футболистов, которые могут на этом уровне играть», - сказал Тарханов.

Сборная России по футболу накануне проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе и завершила выступление на Чемпионате Европы.

