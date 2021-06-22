«Даже финны быстрее нас!» Футболистов сборной России обвинили в неумении мыслить
Футболисты сборной России проигрывают всему миру и по скорости игры, и по скорости мысли, сказал на пресс-конференции в НСН Валерий Урин.
В сборной России по футболу сейчас собраны игроки, которые разучились мыслить, заявил на пресс-конференции в НСН многократный чемпион СССР по футболу Валерий Урин.
«Огорчает то, что они не умеют мыслить. Самое основное, - что их не приучили в каких-то моментах мыслить так, как нужно, – сыграть «в стенку», открыться, ударить, сыграть с партнером так, чтобы ему было удобно, самому открыться. Ну и мы проигрываем в скорости. Дошло до того, что уже финны быстрее, чем наши игроки. Как же так? Непонятно, почему вы отбираете людей, которые проигрывают всему миру во всех случаях быстроты - и в мышлении, и в работе с мячом. А самое главное, что надо уметь мыслить на поле и учить этому детей», - сказал Урин.
Сборная России накануне проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе и завершила выступление на Евро-2020. В рамках группового турнира команда Станислава Черчесова также проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).
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