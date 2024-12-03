03.12.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги года в ретейле: Какое будущее ждет российские бренды и торговые центры?»

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В России сократилась посещаемость торговых центров. На рынок торговой недвижимости, по мнению аналитиков, продолжают давить сложная экономическая ситуация и растущая конкуренция со стороны онлайн-торговли. В предстоящий предновогодний сезон арендаторы и арендодатели традиционно ждут роста активности покупателей: проводят акции, распродажи, но эксперты отмечают, что товарооборот маркетплейсов каждый год существенно растет, и конкурировать с ними профильной рознице становится все сложнее. Также эксперты в отрасли утверждают, что тысячи торговых центров могут прекратить работу из-за кризисной ситуации с кредитами.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Действительно ли в России могут скоро закрыться тысячи торговых центров?

Как ключевая ставка повлияла на стоимость аренды площадей в торговых центрах?

Удалось ли российским брендам завоевать отечественный рынок?

Какая сегодня посещаемость торговых центров?

Насколько успешно прошла «Черная пятница» в этом году?

Как сегодня торговые центры привлекают новых покупателей?

Какие зарубежные бренды вернулись на российский рынок?

Чем импортозаместили ушедшие бренды?

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин;

Основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров Slava concept, председатель Комитета по торговле СОЮЗЛЕГПРОМа Александр Перемятов;

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Эксперт в области развития потребительского рынка, анализа поведения потребителей, оценки потенциала локаций и создания концепций торговых объектов Михаил Васильев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



