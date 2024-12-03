«Серьезный минус»: В России заявили о снижении числа посетителей ТЦ в 2024 году

В магазины продуктов в ТЦ стали ходить на 8% меньше, в отделы электроники и бытовой техники – на 11%, отметил в эфире НСН эксперт в области развития потребительского рынка Михаил Васильев. 

Количество посетителей торговых центров России в 2024 году уменьшилось, несмотря на открывшиеся новые магазины на местах ушедших брендов, заявил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies, эксперт в области развития потребительского рынка, анализа поведения потребителей, оценки потенциала локаций и создания концепций торговых объектов Михаил Васильев в пресс-центре НСН.

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«То количество игроков, открывшихся на площадках ушедших международных брендов, создало внутри объектов конкуренцию. Таким образом, у нас даже небольшой прирост посещаемости торговых центров отразился на том, что количество посетителей в магазинах различных товаров и категорий, как правило, сократилось. По итогам года мы видим сопоставимые показатели по количеству заказов на общественное питание. Также достаточно близкий показатель к прошлогоднему по детским развлечениям. По остальным категориям гораздо более серьезный минус: продукты (-8%, количество посетителей на один магазин), парфюмерия и косметика (-9%), электроника и бытовая техника (-11%), товары для детей (-11%)», - сказал Васильев.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что повышение ключевой ставки ЦБ стало страшным сном для торговых центров, которые больше не смогут позволить себе кредитные средства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияТорговые Центры

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