«Ценник вырастет»: Торговым центрам в России предрекли тяжелый 2025 год
Курс валют, высокая ключевая ставка и другие факторы сильно давят на торговые центры, отметил в эфире НСН председатель Комитета по торговле СОЮЗЛЕГПРОМа Александр Перемятов.
В краткосрочной перспективе 2025 год будет очень тяжелым для торговых центров РФ, заявил основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров Slava concept, председатель Комитета по торговле СОЮЗЛЕГПРОМа Александр Перемятов в пресс-центре НСН.
«В краткосрочной перспективе 2025 год будет очень тяжелым для торговых центров, это надо понимать. Помимо высокой ключевой ставки добавляются изменения в налоговом законодательстве, которые обяжут часть малого бизнеса использовать систему НДС. Плюс курс валют – в категории фэшн, как минимум, все закупки в любом случае идут из за рубежа, финальный ценник вырастет. С учетом еще одного фактора – высоких ставок на депозиты – больше работает сберегательная модель сейчас. Все эти факторы говорят о том, что часть ретейлеров будет оптимизировать свои магазины, площади. А торговым центрам необходимо также выживать, пытаться повышать ставки и так далее», - сказал Перемятов.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что повышение ключевой ставки ЦБ стало страшным сном для торговых центров, которые больше не смогут позволить себе кредитные средства, передает «Радиоточка НСН».
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