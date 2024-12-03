«Пустые торговые центры»: Классической «черной пятницы» в РФ больше не существует
Онлайн за счет концентрированного маркетингового бюджета позволяет использовать акционную торговлю как способ моментного наращивания оборота, отметил в эфире НСН Александр Перемятов.
Классической «черной пятницы» в России больше не существует, идет огромный прирост акций у игроков в онлайне, заявил основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров Slava concept, председатель Комитета по торговле СОЮЗЛЕГПРОМа Александр Перемятов в пресс-центре НСН.
«Позволю себе заявление, что классической «черной пятницы» в России больше не существует в офлайне. Это показывают все данные не только трафика. Вчера смотрел обзоры ТЦ Екатеринбурга, Москвы – пустые торговые центры, трафика нет. Естественно, это на контрасте – то есть, трафик классический, нет повышения, как будто это обычный день. Одновременно с этим, мы видим очень существенный у некоторых игроков прирост подобных акций в онлайне, у некоторых это измеряется десятками процентов. Таким образом, мы видим некую цепную реакцию, когда онлайн за счет концентрированного маркетингового бюджета позволяет использовать акционную торговлю как способ моментного наращивания оборота. Офлайн при этом получает большую просадку», - сказал Перемятов.
Ранее руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies, эксперт в области развития потребительского рынка, анализа поведения потребителей, оценки потенциала локаций и создания концепций торговых объектов Михаил Васильев в пресс-центре НСН заявил, что количество посетителей торговых центров России в 2024 году уменьшилось, несмотря на открывшиеся новые магазины на местах ушедших брендов, передает «Радиоточка НСН».
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