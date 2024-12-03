Союз торговых центров заявил о высоком налоговом бремени у ТЦ
Торговые центры имеют все меньше денег на содержание самого объекта, часть из них может перестать развиваться, отметил в эфире НСН Павел Люлин.
У торговых центров сегодня очень высокое налоговое бремя, плюс идет рост ключевой ставки Банка России, однако ТЦ не будут от этого массово закрываться, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.
«Я говорил, что половина торговых центров у нас закредитована, и они находятся в зоне риска. Зона риска – это рост ставки, рост обеспечения кредита. Часть из них может обанкротиться, но вряд ли они закроются. Такого ужаса, что тысячи ТЦ будут закрыты, я даже в своих ужасных снах не вижу. Но, тем не менее, ситуация достаточно серьезная, потому что ключевая ставка вросла, ожидается, что она еще больше вырастет в декабре. Кредиты станут еще дороже. Для ТЦ у нас также очень высокое бремя не только кредитное, но и налоговое. С каждого метра торговый центр платит в месяц примерно 400 рублей налогов. Если посмотреть арендную ставку – это 700-1000 рублей за метр – половина уходит в налоги, еще треть на содержание кредита. Все меньше денег остается на содержание самого объекта. Часть ТЦ могут перестать развиваться», - сказал Люлин.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что повышение ключевой ставки ЦБ стало страшным сном для торговых центров, которые больше не смогут позволить себе кредитные средства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В многоквартирном доме в Саратове обрушилась лестница
- Парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с Россией
- СМИ: Киев официально отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий
- Путин предложил сделать обучение детей плаванию госуслугой
- Глава СПЧ призвал перенести Соловецкий камень с Лубянки
- В ВТБ предложили Центробанку интервенции для рубля вместо роста ставки
- СМИ: Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию
- Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР
- СМИ: Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9%
- В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru