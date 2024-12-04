06.12.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Инвестиции в искусство: Сколько можно заработать или потерять на шедеврах?»

Произведения искусства помимо культурной ценности имеют и материальную. Причем их стоимость весьма ощутима, а «курс» полотен Ван Гога растет сильнее многих ценных бумаг — не случайно арт-рынок привлекает тех, кто знает толк в альтернативных инвестициях.

Резонансным стало событие в мире искусства, когда китайский криптомиллионер Джастин Сан съел приклеенный скотчем к стене банан — арт-объект, который он купил за $6,2 млн (более 665 млн рублей). Речь идет о произведении итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, которое называется «Комедиант».

Итальянская полиция раскрыла целую сеть фальсификаторов произведений искусства, состоящую как минимум из 38 человек. Транснациональная операция началась в марте 2023 года. Правоохранители обнаружили подделки в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Продано 2,1 тыс. произведений, за которые подозреваемые могли получить не меньше €200 млн.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как сегодня оценивается современное искусство?

Насколько сегодня востребован крипто-арт?

Какие тренды прослеживались в искусстве в 2024 году?

Хайп в исскустве – маркетинг или необходимость?

Как неизвестному художнику заставить кричать весь современный арт-мир?

Как воспринимают сегодня за рубежом российское искусство?

Участники пресс-конференции:

Галерист, журналист и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери;

Владелец галереи SNEG, артэксперт, коллекционер, организатор выставочных проектов Александр Филиппов;

Юрист, генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



