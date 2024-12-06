«Нужно два года»: Владелец галереи SNEG предрек развитие NFT-искусства в России

«За рубежом это развивается семимильными шагами, уже видно, что предметы искусства в виде NFT бьют ценовые рекорды аукционных площадок. В России не совсем так, но этому уделяется пристальное внимание. Мы были докладчиками на международном блокчейн-саммите, который прошел в Минске, был заметен большой интерес к теме, присутствовали и представители президентов стран. Все сошлись на мнении, что через два года произойдет щелчок сознания, и все начнет развиваться. В своих проектах галерея SNEG уже пытается это реализовывать. Создаются биржи искусства, мы реализуем биржу NFT и технологию дополненной реальности в своих проектах», - заявил он.

В середине октября Мосбиржа впервые в России разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на произведение искусства. На цифровой платформе появились 900 ЦФА на работу художника Юрия Злотникова «Протосигналы (#43)» 1957 года, напоминает «Радиоточка НСН».

