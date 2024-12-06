«Модерн и Матисс»: Арт-дилер назвала предметы искусства, интересные коллекционерам
Предметы современного искусства составили 17% в общем объеме сделок на аукционах в 2023-2024 годах, сказала НСН Екатерина Королюк.
Наиболее часто в ходе мировых аукционов коллекционеры приобретают произведения искусства в направлении модерна, также особый интерес представляет «музейное искусство» - такие авторы, как Пабло Пикассо и Анри Матисс. Об этом в пресс-центре НСН сообщила коллекционер, арт-дилер, основатель проекта CULT CLUB Екатерина Королюк.
«По данным Artprice, базе данных, основанной на информации о публичных сделках на мировых аукционах, в 2023-2024 году современное искусство, включая скульптуру, живопись, видео и фото, по публичным продажам заняло 17% в объеме денег. Все остальное искусство заняло 83% в объеме денег. При этом 8% пришлось на XIX век, 9% - на старых мастеров, 25% - это послевоенное искусство. Еще 41% пришелся на период модерна. По моему опыту посещение международных ярмарок, на которых целевой аудиторией являются коллекционеры, могу сказать, что галереи представляют много шедевров музейного уровня. Пабло Пикассо и Анри Матисс продаются буквально в первые дни. Также есть много молодого современного искусства и ультрасовременного», - рассказала она.
Как уточнила арт-дилер, сложно привести подобную официальную статистику по российскому рынку.
«На российском рынке, к сожалению, нет единой базы данных по всем сделкам. Также нужно учитывать, что достаточная часть сделок сегодня в серой зоне. Есть аукцион, который показывает данные. Буквально на прошлой неделе была продана за рекордную сумму в 65,7 миллиона рублей была продана картина Олега Целкова, что превысило верхний порог суммы ожидания продажи в 1,5 раза. Эту картину приобрел Тимати», - подытожила Королюк.
Ранее сообщалось, что работу бельгийского художника Рене Магритта «Империя света» 1954 года продали за рекордную для живописца и его жанра сумму на аукционе Christie’s. Картина ушла с молотка за $212 млн, напоминает «Радиоточка НСН».
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