Галерист Аскери не увидела уникальности в NFT-искусстве
NFT-технологии пока сложно соотнести с привычными формами искусства, заявила НСН Полина Аскери.
Работы художников всегда уникальны и отражают энергию своих авторов, чего нет в современных NFT-технологиях, сообщила в пресс-центре НСН галерист, журналист и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери.
«Мне гораздо ближе искусство, которое можно пощупать и посмотреть вживую. Искусственный интеллект захватил планету, в дальнейшем это будет только развиваться. Но на мой взгляд человек образованный и интересующийся, живущий полной жизнью, должен стремится к уникальности. Этой уникальности в NFT-искусстве я пока не вижу. Эта сфера, в которой много технологий, но произведения искусства – что-то божественное. К примеру, художники эпохи Возрождения всем своим существованием переносили человека от проблем, показывали ему что-то невероятно высокое, наполняя его душу трепетом перед чем-то божественным. Человек вкладывает душу в создание произведения. Современные художники чуть быстрее работают, но вкладывают свою энергию в работы. В компьютерных технологиях я этого не вижу, что может сыграть с миром очень злую шутку. Поэтому пока стараюсь не открывать этот ящик Пандоры», - заявила она.
Ранее владелец галереи SNEG, артэксперт, коллекционер, организатор выставочных проектов Александр Филиппов рассказал «Радиоточке НСН», что цифровое искусство уже завоевало популярность за рубежом, в Россию подобный тренд придет в течение двух лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курьеры обогнали по зарплате врачей и журналистов
- Песков охарактеризовал ситуацию в Курской области как кризисную
- Совбез Белоруссии заявил: у Лукашенко и Путина разные «красные кнопки»
- СМИ: Власти Казахстана отменили концерты Моргенштерна из-за России
- Песков назвал дату пресс-конференции Путина
- Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии решает стратегические задачи
- Россияне больше всего хотят прочесть автобиографии Владимира Путина и Джонни Деппа
- В Москве открыли наследственное дело после смерти Романа Мадянова
- Сирийские войска атаковали боевиков в Хаме при поддержке ВКС России
- Греф заявил, что сейчас лучшее время продавать доллары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru