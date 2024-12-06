Галерист Аскери не увидела уникальности в NFT-искусстве

«Мне гораздо ближе искусство, которое можно пощупать и посмотреть вживую. Искусственный интеллект захватил планету, в дальнейшем это будет только развиваться. Но на мой взгляд человек образованный и интересующийся, живущий полной жизнью, должен стремится к уникальности. Этой уникальности в NFT-искусстве я пока не вижу. Эта сфера, в которой много технологий, но произведения искусства – что-то божественное. К примеру, художники эпохи Возрождения всем своим существованием переносили человека от проблем, показывали ему что-то невероятно высокое, наполняя его душу трепетом перед чем-то божественным. Человек вкладывает душу в создание произведения. Современные художники чуть быстрее работают, но вкладывают свою энергию в работы. В компьютерных технологиях я этого не вижу, что может сыграть с миром очень злую шутку. Поэтому пока стараюсь не открывать этот ящик Пандоры», - заявила она.

Ранее владелец галереи SNEG, артэксперт, коллекционер, организатор выставочных проектов Александр Филиппов рассказал «Радиоточке НСН», что цифровое искусство уже завоевало популярность за рубежом, в Россию подобный тренд придет в течение двух лет.

