«Открыл музей»: Галерист Аскери назвала Малахова лучшим коллекционером России

«Есть такие невероятные примеры, как Андрей Малахов, который является одним из ведущих коллекционеров современного искусства. Он поддерживает молодых художников, инвестирует деньги в современное искусство в большом объеме. Собрал шикарную коллекцию, но повесил ее не только у себя дома, а открыл целый музей в Апатитах. Сделав это, он привез огромное количество мощных друзей, которые осветили его на всю страну. Там у Малахова представлена работа Дэмьена Херста. Он привез ее и показывает людям. В этом случае коллекция работает и на Андрея Малахова, и на целую страну, популяризируя современное искусство. Мне кажется, было бы правильным подходить к коллекционированию с такой позиции», - рассказала она.

Ранее коллекционер, арт-дилер, основатель проекта CULT CLUB Екатерина Королюк рассказала «Радиоточке НСН», что наиболее часто в ходе мировых аукционов коллекционеры приобретают произведения искусства в направлении модерна, также особый интерес представляет «музейное искусство» - такие авторы, как Пабло Пикассо и Анри Матисс.

