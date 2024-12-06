«Открыл музей»: Галерист Аскери назвала Малахова лучшим коллекционером России
Телеведущий Андрей Малахов выставил часть личной коллекции современного искусства, давая россиянам возможность познакомиться с интересными работами, сказала НСН Полина Аскери.
Некоторые частные коллекционеры не просто приобретают искусство, но и показывают его людям, одним из таких людей в России является телеведущий Андрей Малахов, сказала в пресс-центре НСН галерист, журналист и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери.
«Есть такие невероятные примеры, как Андрей Малахов, который является одним из ведущих коллекционеров современного искусства. Он поддерживает молодых художников, инвестирует деньги в современное искусство в большом объеме. Собрал шикарную коллекцию, но повесил ее не только у себя дома, а открыл целый музей в Апатитах. Сделав это, он привез огромное количество мощных друзей, которые осветили его на всю страну. Там у Малахова представлена работа Дэмьена Херста. Он привез ее и показывает людям. В этом случае коллекция работает и на Андрея Малахова, и на целую страну, популяризируя современное искусство. Мне кажется, было бы правильным подходить к коллекционированию с такой позиции», - рассказала она.
Ранее коллекционер, арт-дилер, основатель проекта CULT CLUB Екатерина Королюк рассказала «Радиоточке НСН», что наиболее часто в ходе мировых аукционов коллекционеры приобретают произведения искусства в направлении модерна, также особый интерес представляет «музейное искусство» - такие авторы, как Пабло Пикассо и Анри Матисс.
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