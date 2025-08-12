Все больше россиян рассматривают остеопатию не как альтернативный метод лечения, а как полноценное медицинское направление, заявил врач-остеопат Владислав Мирошниченко в пресс-центре НСН.

«Все больше людей в России рассматривают остеопатию не как альтернативный метод лечения, а как полноценное медицинское направление. По сравнению с 2000 годом, например, сейчас популярность остеопатии активно растёт. Она развивается в основном в крупных мегаполисах – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в других городах-миллионниках. Открываются частные клиники, кабинеты… Всё чаще врачи – терапевты, ортопеды – рекомендуют своим пациентам пройти курс лечения у остеопата. Начинает формироваться такой тандем, потому что до 2015 года остеопатию считали неким шарлатанством. Но в 2015 году Минздрав включил остеопатию в номенклатуру медицинских специальностей, которую сейчас преподают в вузах. Остеопатия расширяется и доказывает свою эффективность как метод лечения многих заболеваний», - рассказал он.

При этом он отметил, что врачей-остеопатов в России пока очень мало.

«Количество врачей -остеопатов у нас пока сильно ограничено, потому что только начали набор в специалитет и в ординатуру, нужно время на их подготовку», - добавил он.

В 2024 году 109 миллионов россиян прошли диспансеризацию, заявил врач-остеопат Владислав Мирошниченко в пресс-центре НСН.

