Врач назвал пять основных признаков превентивной медицины

Сегодня набирает обороты медицина 5П, которая позволяет предотвращать заболевания, выявлять их на ранних этапах, заявил врач-остеопат Владислав Мирошниченко в пресс-центре НСН.

«Сегодня набирает оборот медицина 5П, когда технологии, генетика и человеческий фактор объединяются для сохранения здоровья. В основе подхода пять принципов. Во-первых, предиктивная, предсказательная медицина, где на основе генетических тестов выявляются предрасположенности. Далее это профилактическая медицина – через подбор питания, физической активности, что дает возможность предотвратить заболевание. Следующий этап – персонализация, учет индивидуальных особенностей пациента, что сказывается на схемах лечения. Четвертое – партисипативность медицины, когда пациент участвует в процессе лечения, мониторит свое здоровье. И пятое – позитивный настрой медицинского процесса», - рассказал он.

Раннее депутат Дмитрий Кузнецов рассказал, что в Госдуме разрабатывают правовую базу для превентивной медицины – которая объединяет нутрициологов, диетологов, спортивных врачей, wellness-специалистов и других.

Глава государства Владимир Путин заявил, что в числе первоочередных задач сегодня — продление «деятельной жизни» граждан, сокращение разрыва в показателях жизни мужчин и женщин, а также развитие национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».

Ожидается, что средняя продолжительность жизни в России к 2030-му году должна достичь 78 лет, с последующим ростом до 80 лет. Также президент РФ своим указом от 18 июня 2024 года определил семь приоритетных направлений научно-технологического развития (НТР) страны. Вторым в списке оказался пункт «Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия». Превентивная медицина – это область медицины, направленная на предотвращение заболеваний и укрепление здоровья путем раннего выявления факторов риска и проведения профилактических мероприятий.

