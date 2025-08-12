Врач назвал пять основных признаков превентивной медицины
Владислав Мирошниченко в эфире НСН заявил, что современная медицина должна быть направлена на предотвращение заболеваний.
Сегодня набирает обороты медицина 5П, которая позволяет предотвращать заболевания, выявлять их на ранних этапах, заявил врач-остеопат Владислав Мирошниченко в пресс-центре НСН.
«Сегодня набирает оборот медицина 5П, когда технологии, генетика и человеческий фактор объединяются для сохранения здоровья. В основе подхода пять принципов. Во-первых, предиктивная, предсказательная медицина, где на основе генетических тестов выявляются предрасположенности. Далее это профилактическая медицина – через подбор питания, физической активности, что дает возможность предотвратить заболевание. Следующий этап – персонализация, учет индивидуальных особенностей пациента, что сказывается на схемах лечения. Четвертое – партисипативность медицины, когда пациент участвует в процессе лечения, мониторит свое здоровье. И пятое – позитивный настрой медицинского процесса», - рассказал он.
Раннее депутат Дмитрий Кузнецов рассказал, что в Госдуме разрабатывают правовую базу для превентивной медицины – которая объединяет нутрициологов, диетологов, спортивных врачей, wellness-специалистов и других.
Глава государства Владимир Путин заявил, что в числе первоочередных задач сегодня — продление «деятельной жизни» граждан, сокращение разрыва в показателях жизни мужчин и женщин, а также развитие национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».
Ожидается, что средняя продолжительность жизни в России к 2030-му году должна достичь 78 лет, с последующим ростом до 80 лет. Также президент РФ своим указом от 18 июня 2024 года определил семь приоритетных направлений научно-технологического развития (НТР) страны. Вторым в списке оказался пункт «Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия». Превентивная медицина – это область медицины, направленная на предотвращение заболеваний и укрепление здоровья путем раннего выявления факторов риска и проведения профилактических мероприятий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Всемирных играх в Китае умер итальянский спортсмен
- С начала года в России задержали более 290 мигрантов
- Больше не шарлатанство: В России растет популярность остеопатии
- В авиаотрасли заступились за Turkish Airlines из-за задержек багажа
- ФНС приостановила операции по некоторым счетам Овечкина
- Россиянам старше 40 лет посоветовали делать чекап организма минимум раз в год
- В России предотвратили 172 теракта с начала года
- Врач назвал пять основных признаков превентивной медицины
- Премьеру пятой части «Шрека» перенесли на июнь 2027 года
- Подологи смогут «разгрузить» ортопедов и хирургов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru