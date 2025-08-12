В 2024 году 109 миллионов россиян прошли диспансеризацию, заявил врач-остеопат Владислав Мирошниченко в пресс-центре НСН.

«По статистике Минздрава за 2024 год, у нас диспансеризацию прошли 109 млн человек, из них 27 млн дети, остальные – взрослые. На мой взгляд, диспансеризация необходима, дабы не запускать своё здоровье и работать на опережение. Процитирую Махатма Ганди: «Хочешь изменить мир – начни с себя». Когда человек занимается своим здоровьем, правильно питается, уделяет время физической активности, после определенного возрастного промежутка проводит регулярный чекап своего организма, знает, какие у него изменения в организме, он может делать выводы о своем здоровье, оценивать необходимость посещения специалистов. Людям в возрасте старше 40 лет рекомендую проводить такой чекап хотя бы раз в год. Зачастую есть заболевания, которые проще обнаружить на ранней стадии и не запускать в хроническое состояние», - рассказал он.

Со своей стороны, основатель и руководитель сети центров подологии PodoProFeet Наталья Ковалевская призвала включить в диспансеризацию осмотр стоп.

«Считаю необходимым включить в обязательную диспансеризацию осмотр стоп. Особенно людям после 60 лет и тем, кто болеет сахарным диабетом – а таких у нас 12 млн человек, и цифра эта неуклонно растёт. Людям с хроническими заболеваниями, ожирениям обязательно нужно проходить диспансеризацию», - добавила она.

Раннее депутат Дмитрий Кузнецов рассказал, что в Госдуме разрабатывают правовую базу для превентивной медицины – которая объединяет нутрициологов, диетологов, спортивных врачей, wellness-специалистов и других.

