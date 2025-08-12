Подологи смогут «разгрузить» ортопедов и хирургов

В настоящее время существует очень серьезный дефицит медицинских кадров, медицину нужно разгружать, заявила основатель и руководитель сети центров подологии PodoProFeet Наталья Ковалевская в пресс-центре НСН.

«Из-за того, что отсутствует правовое регулирование, возникают коллизии между медиками и не медиками. В России в настоящее время существует очень серьезный дефицит медицинских кадров. И медицину нужно разгружать. И подологи готовы взять на себя часть нагрузки на первичном уровне, производить такой некий фильтр обращений, запросов. Таким образом, подология может разгрузить дерматологов, ортопедов, хирургов, эндокринологов, врачей таких специальностей», - рассказала она.

Раннее депутат Дмитрий Кузнецов рассказал, что в Госдуме разрабатывают правовую базу для превентивной медицины – которая объединяет нутрициологов, диетологов, спортивных врачей, wellness-специалистов и других.

Глава государства Владимир Путин заявил, что в числе первоочередных задач сегодня — продление «деятельной жизни» граждан, сокращение разрыва в показателях жизни мужчин и женщин, а также развитие национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».

