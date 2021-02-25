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«Инстинкт выживания»: презентация нового альбома группы СЛОТ

Информация

Начало конференции

11:30

26 февраля 2021

Адрес проведения

Москва, ул. Народного ополчения, д. 39, корп. 2

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26.02.2021 состоится пресс-конференция группы СЛОТ, посвящённая релизу нового альбома.

26.02.2021 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Инстинкт выживания»: презентация нового альбома группы СЛОТ

Впервые в пресс-центре НСН состоится презентация нового музыкального альбома группы СЛОТ, получившего название «Инстинкт выживания», прямо в день релиза. Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.

В ходе пресс-конференции артисты группы СЛОТ презентуют свой новый альбом, расскажут о работе над ним и своих планах на 2021 год.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

Фото: Чередников
ТЕГИ:Рок-музыкаСлот
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