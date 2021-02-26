Группа «СЛОТ» презентует новый альбом в Clubhouse
Участница группы Дарья Нуки Ставрович в ходе пресс-конференции НСН заявила, что группа планирует провести концерт в соцсети Clubhouse.
Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.
Участница группы Дарья Нуки Ставрович в ходе пресс-конференции НСН заявила, что группа планирует провести концерт в соцсети Clubhouse.
«Мы рассматриваем вариант, провести концерт в Clubhouse. Мы прощупываем эту площадку, Георгий Черданцев будет вести и комментировать этот матч и мы впервые сможем услышать живые голоса людей», - сказала она.
Участник группы Никита Муравьев добавил, что обсуждение этого альбома с поклонниками пройдет уже сегодня в той же соцсети, а другой ее участник Игорь Кэш Лобанов добавил, что начало трансляции намечено на 20:00 по Москве.
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