Группа «СЛОТ» презентует новый альбом в Clubhouse

Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.

Участница группы Дарья Нуки Ставрович в ходе пресс-конференции НСН заявила, что группа планирует провести концерт в соцсети Clubhouse.

«Мы рассматриваем вариант, провести концерт в Clubhouse. Мы прощупываем эту площадку, Георгий Черданцев будет вести и комментировать этот матч и мы впервые сможем услышать живые голоса людей», - сказала она.

Участник группы Никита Муравьев добавил, что обсуждение этого альбома с поклонниками пройдет уже сегодня в той же соцсети, а другой ее участник Игорь Кэш Лобанов добавил, что начало трансляции намечено на 20:00 по Москве.

