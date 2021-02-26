Группа «СЛОТ» рассказала, как «Хищные птицы» повлияли на создание альбома

Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.

Участник группы Никита Муравьев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как родилась песня Jocker Harvey Queen.

«Сама песня родилась после совместного просмотра фильма «Хищные птицы». Фильм очень красивый по цветамю Визуально он очень удачен», - сказал он. Также Муравьев оценил мультипликацию DC и Marvel. По его словам, Marvel слишком попсовый.

Солистка группы Дарья Нуки Ставрович добавила, что они раньше ходили на премьеру фильма, а потом во время работы над альбомом пересмотрели его вновь и он помог создать эту композицию.

«Я сказала: давайте посмотрим угарное кино, освежила это все и потом после этого песня и сложилась», - рассказала она.

Ранее Ставрович рассказала на пресс-конференции НСН, как сложилось название из нового альбома.

