Вокалистка группы «СЛОТ»: Моргенштерн угарней, чем «Руки вверх»

Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.

Солистка группы Дарья Нуки Ставрович в ходе пресс-конференции НСН рассказала о своем отношении к Моргенштерну.

«Это вообще очень здорово, просто это не надо воспринимать как какую-то там субкультуру. Это нормальная поп-культура, просто сейчас она такая. Раньше были «Руки вверх», сейчас Моргенштерн. И если их сравнивать, Моргенштерн поугарнее будет. «Руки вверх» для меня всегда казались унылыми», - сказала она.

Участник группы Игорь Кэш Лобанов добавил в ходе дискуссии, что вообще при появлении новых музыкальных стилей и направлений всегда появляются критики, которые воспринимают более старые песни как образец нормы.



