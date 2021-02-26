Вокалистка группы «СЛОТ»: Моргенштерн угарней, чем «Руки вверх»
Солистка группы Дарья Нуки Ставрович Муравьев в ходе пресс-конференции НСН сравнила Моргенштерна и «Руки вверх» .
Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.
Солистка группы Дарья Нуки Ставрович в ходе пресс-конференции НСН рассказала о своем отношении к Моргенштерну.
«Это вообще очень здорово, просто это не надо воспринимать как какую-то там субкультуру. Это нормальная поп-культура, просто сейчас она такая. Раньше были «Руки вверх», сейчас Моргенштерн. И если их сравнивать, Моргенштерн поугарнее будет. «Руки вверх» для меня всегда казались унылыми», - сказала она.
Участник группы Игорь Кэш Лобанов добавил в ходе дискуссии, что вообще при появлении новых музыкальных стилей и направлений всегда появляются критики, которые воспринимают более старые песни как образец нормы.
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