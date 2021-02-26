Вокалистка группы «СЛОТ» объяснила название нового альбома
Участница группы Дарья Нуки Ставрович пояснила в ходе пресс-конференции НСН, какие ассоциации сформировали название нового альбома группы.
Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.
Участница группы Дарья Нуки Ставрович пояснила в ходе пресс-конференции НСН название нового альбома.
«В тяжелые времена начинаешь об этом задумываться, что толкает человека предпринимать некие шаги и вообще выживать. Я подумала, что без веры, надежды и мечты это делать сложно, но сам этот инстинкт важен для сохранения человека», - считает она.
Ставрович рассказала, что работа над альбомом шла в доме, где участники группы заперлись в духе локдауна, хотя уже и после него. Они решили собраться вместе, потому что слишком долго сидели по мессенджерам и соцсетям.
По ее словам, релиз альбома офлайн пройдет в мае, когда снимут все ограничения и можно было бы заполнить зал.
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