Вокалистка группы «СЛОТ» объяснила название нового альбома

Группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН провела презентацию своего нового, девятого по счету альбома «Инстинкт выживания». Пока из одиннадцати треков для прослушивания доступны только три, по одному из которых – «Инстинкт выживания», был снят клип. Не так давно концерты группы, запланированные на февраль, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в ряде регионов России, были перенесены на июнь.

Участница группы Дарья Нуки Ставрович пояснила в ходе пресс-конференции НСН название нового альбома.

«В тяжелые времена начинаешь об этом задумываться, что толкает человека предпринимать некие шаги и вообще выживать. Я подумала, что без веры, надежды и мечты это делать сложно, но сам этот инстинкт важен для сохранения человека», - считает она.

Ставрович рассказала, что работа над альбомом шла в доме, где участники группы заперлись в духе локдауна, хотя уже и после него. Они решили собраться вместе, потому что слишком долго сидели по мессенджерам и соцсетям.

По ее словам, релиз альбома офлайн пройдет в мае, когда снимут все ограничения и можно было бы заполнить зал.

