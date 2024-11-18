19.11.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ИИ в кино и анимации: новые горизонты творчества»

Искусственный интеллект (ИИ) охватывает все больше сфер жизни человека. Не стала исключением и киноиндустрия: по данным Statista, 38% респондентов поддерживают использование нейросетей в кино и на телевидении для генерации голосов анимационных персонажей, а 42% - для изменения внешности актеров и создания спецэффектов. Однако некоторые представители отрасли - сценаристы, художники, звукорежиссеры и другие - опасаются, что ИИ "отнимет" у них работу. Эксперты говорят, что технологии ИИ ускоряют процесс создания анимации, делая его более доступным и эффективным. Они позволяют аниматорам сосредоточиться на креативных аспектах, автоматизируя рутинные и технически сложные задачи.

На пресс-конференции будет представлен новый анимационный проект "Маленькие ночные серенады", который уже был показан на нескольких российских и международных кинофестивалях, удостоен наград и получил рецензии критиков.

Участники пресс-конференции:

Давид Шнейдеров — кинокритик, киновед, ведущий программы "Синемания";

— кинокритик, киновед, ведущий программы "Синемания"; Светлана Астрецова — кинорежиссер, продюсер и поэт, автор и режиссер-постановщик проекта "Маленькие ночные серенады".

— кинорежиссер, продюсер и поэт, автор и режиссер-постановщик проекта "Маленькие ночные серенады". Лия Уварова — ИИ-эксперт, евангелист искусственного интеллекта, креативный стратег, сопродюсер и IT-режиссер проекта.

— ИИ-эксперт, евангелист искусственного интеллекта, креативный стратег, сопродюсер и IT-режиссер проекта. Фрэнк Шихалиев — основатель и гендиректор компании "Майндсэт", технологический визионер, ИИ-разработчик с более чем 17-летним опытом работы в области аналитики и инноваций.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как искусственный интеллект меняет лицо современного искусства?

Расширяет ли границы творчества искусственный интеллект?

На сколько сегодня используется нейросетевая анимация?

Какие профессии в кино могут заменить нейросети?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



