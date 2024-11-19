«Нейроанимационный проект»: В Москве представят фильм об искусстве Серебряного века
Фильм с использованием ИИ-технологий «Маленькие ночные серенады» покажут в Москве в Булгаковском Доме, заявила в пресс-центре НСН Светлана Астрецова.
«Маленькие ночные серенады» - уникальный нейроанимационный проект, в котором ожили работы художников Серебряного века, в Москве он будет представлен в Доме Булгакова 26 ноября. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кинорежиссер, продюсер и поэт, автор и режиссер-постановщик проекта «Маленькие ночные серенады» Светлана Астрецова.
«У нас была уже серия премьер на международных кинофестивалях. Фильм был представлен в Риме на фестивале Феллини и даже получил спецприз жюри. В том числе, мы очень активно участвуем в российских фестивалях. Мы показывали фильм в Казани на фестивале «Крылатый барс» и тоже получили ряд премий. Скоро будет презентация в Москве, 26 ноября, в Булгаковском Доме», - отметила она.
Также она рассказала, что в процессе создания проекта в нем совместили несколько подходов к анимации, основываясь на искусстве серебряного века.
«Изначально, когда мы придумывали этот проект, нам очень хотелось совместить искусство серебряного века с нейротехнологиями. Поэтому мы подумали, почему бы нам не оживить работы Льва Бакста, работы Константина Сомова - моих любимых художников Серебряного века. Мы применили комбинированную технику, совмещали здесь три подхода к анимации - нейроанимацию использовали для фонов, персонажей мы оживляли классической прикладной анимацией и рисованной анимацией. То есть три техники в одном проекте, аналогов на данный момент еще нет», - пояснила она.
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