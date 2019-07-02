2.07.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?»

20 июня 2019 года неожиданно случился новый конфликт между Грузией и Россией. Всё началось с ошибки, в результате которой российского депутата, возглавлявшего Межпарламентскую ассамблею православия, принимающая сторона посадила в кресло спикера парламента Грузии, что вызвало возмущение оппозиционных депутатов и антироссийские митинги. Протестующие предпринимали попытки прорваться в здание парламента и требовали отставки грузинского правительства, на что президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов. В ответ, в Кремле ситуацию оценили как «русофобскую провокацию», прекратили авиасообщение с Грузией и ввели торговые ограничения, в том числе на грузинское вино.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о дальнейшем развитии российско-грузинских отношений.



Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров;

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма;

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики;

Приглашены:

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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