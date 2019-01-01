В Дипакадемии назвали сроки нормализации ситуации в Грузии

Острый период политического конфликта в Грузии и ухудшения отношений с Россией продлится ещё около месяца. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

«Всё это время будут происходить попытки использовать ситуацию для разрушения взаимоотношений Грузии с Россией, которые стали за последнее время налаживаться. До этих событий отношения Тбилиси и Москвы стали выравниваться, вплоть до планов отмены виз для граждан Грузии, развития бизнеса. Некоторым не нравится такая нормализация отношений. Во время акций протеста на фоне грузинской атрибутики были видны, в первую очередь, американские и украинские флаги, которые, казалось бы, не имеют отношения к конкретным событиям. Однако большинство населения Грузии довольно хорошо относится к России и им не понравится возвращение к временам запрета полетов. В дальнейшем разум должен будет восторжествовать, скорее всего, в итоге будет принято политическое решение со стороны Грузии о нормализации отношений. На это потребуется уже несколько месяцев. Важную роль будет играть политическая воля грузинской стороны, поскольку элита сейчас расколота», - подчеркнул Иван Сурма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал первопричину обострения ситуации в Грузии.

