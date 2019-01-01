В Совфеде опасаются повторения в Грузии украинского сценария
Грузию могут ждать потрясения, аналогичные событиям на Украине после переворота в феврале 2014 года, если власть и общество не найдут в себе силы противостоять радикалам. С таким предупреждением на пресс-конференции НСН выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«70% граждан Грузии, согласно, опросам, за тёплые отношения с Россией. Однако все они молчат, а мы знаем, к чему приводит такое молчание. Украина – наглядный пример, тоже молчали, не хотели обижать националистов, а теперь они гоняют всё взрослое население республики, запугав его. События в Тбилиси – чисто американский проект. Цель - такая же, как на Украине – оторвать подальше Грузию от России. К сожалению, если грузинское руководство, не найдёт в себе силы остановить этот процесс, республику могут ждать такие же потрясения, как на Украине, причём, с более серьёзными последствиями, учитывая экономический потенциал и масштабы страны», - подчеркнул Владимир Джабаров.
Массовые акции протеста, организованные оппозицией, в первую очередь, сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте республики. Оппозиция возмутилась тем, что кресло спикера занял президент Ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. В Кремле охарактеризовали эти события как «русофобскую провокацию».
Ранее на пресс-конференции НСН президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики связал обострение политической ситуации в Грузии с неудавшимся шествием ЛГБТ-активистов.
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