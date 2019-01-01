В Совфеде опасаются повторения в Грузии украинского сценария

Грузию могут ждать потрясения, аналогичные событиям на Украине после переворота в феврале 2014 года, если власть и общество не найдут в себе силы противостоять радикалам. С таким предупреждением на пресс-конференции НСН выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«70% граждан Грузии, согласно, опросам, за тёплые отношения с Россией. Однако все они молчат, а мы знаем, к чему приводит такое молчание. Украина – наглядный пример, тоже молчали, не хотели обижать националистов, а теперь они гоняют всё взрослое население республики, запугав его. События в Тбилиси – чисто американский проект. Цель - такая же, как на Украине – оторвать подальше Грузию от России. К сожалению, если грузинское руководство, не найдёт в себе силы остановить этот процесс, республику могут ждать такие же потрясения, как на Украине, причём, с более серьёзными последствиями, учитывая экономический потенциал и масштабы страны», - подчеркнул Владимир Джабаров.