Глупый повод для реванша. В Совфеде назвали причины беспорядков в Тбилиси
Первопричиной последнего обострения ситуации в Грузии и антироссийских выступлений стали внутренние политические проблемы республики. Об этом на пресс-конференции НСН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Оппозиция в лице сторонников Саакашвили, проигравшая на президентских и парламентских выборах, взяла реванш. Она использовала совершенно глупый и надуманный повод – посещение российской делегацией Ассамблеи православия. Согласно уставу, её президентом всегда выступает представитель России, а генеральным секретарём – представитель Греции. Причём, Грузия очень долго добивалась проведения сессии Ассамблеи у себя. Кто сел в кресло спикера – всего лишь повод, всё это была заранее спланированно оппозицией. То, что началось потом, всех потрясло, особенно, злобная русофобия», - подчеркнул сенатор.
В столице Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте республики. Оппозиции не понравилось, что кресло спикера предоставили главе российской делегации, депутату Госдумы Сергею Гаврилову – президенту Ассамблеи.
Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и другими спецсредствами, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Россия с 8 июля временно запретила пассажирское авиасообщение с Грузией. Москва назвал эти события «русофобской провокацией».
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