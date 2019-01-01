Голубая революция. В обострении ситуации в Грузии обвинили ЛГБТ-движение
Обострение политической ситуации в Грузии может быть напрямую связано с неудачной попыткой проведения в Тбилиси парада представителей сексуальных меньшинств. Этого в ходе пресс-конференции НСН не исключил президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.
«Безответственные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили в отношении России в момент начала провокации привели к обострению ситуации. Организаторы беспорядков почувствовали поддержку и решили попытаться сделать очередную цветную революцию - голубую. Как раз в эти же дни в Тбилиси хотели провести шествие активисты ЛГБТ. Однако у них это не вышло из-за протеста народа и обращения патриарха Грузии. После этого зачинщики беспорядков от оппозиции и сместили свои акценты на Ассамблею православия, которая, кстати, была международной, Россию представляла небольшая делегация. Конечно, кресло спикера абсолютно ни при чём, это не царский трон, а просто скамейка, на которую, очевидно, с умыслом усадили представителя России, чтобы разгонять дальнейшие события. Они заранее были готовы к провокации, чтобы отработать деньги, полученные за парад ЛГБТ, и в очередной раз лизнуть своим хозяевам в США, нанеся ущерб отношениям России и Грузии».
Массовые акции протеста начались в Тбилиси с 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте республики. Оппозицию возмутило, что кресло спикера занял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов – глава Ассамблеи. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила, что России выгодно внутреннее противостояние в республике.
Ранее представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма на пресс-конференции НСН обозначил возможные сроки нормализации политической ситуации в Грузии и её отношений с Россией.
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