Голубая революция. В обострении ситуации в Грузии обвинили ЛГБТ-движение

Обострение политической ситуации в Грузии может быть напрямую связано с неудачной попыткой проведения в Тбилиси парада представителей сексуальных меньшинств. Этого в ходе пресс-конференции НСН не исключил президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.

«Безответственные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили в отношении России в момент начала провокации привели к обострению ситуации. Организаторы беспорядков почувствовали поддержку и решили попытаться сделать очередную цветную революцию - голубую. Как раз в эти же дни в Тбилиси хотели провести шествие активисты ЛГБТ. Однако у них это не вышло из-за протеста народа и обращения патриарха Грузии. После этого зачинщики беспорядков от оппозиции и сместили свои акценты на Ассамблею православия, которая, кстати, была международной, Россию представляла небольшая делегация. Конечно, кресло спикера абсолютно ни при чём, это не царский трон, а просто скамейка, на которую, очевидно, с умыслом усадили представителя России, чтобы разгонять дальнейшие события. Они заранее были готовы к провокации, чтобы отработать деньги, полученные за парад ЛГБТ, и в очередной раз лизнуть своим хозяевам в США, нанеся ущерб отношениям России и Грузии».