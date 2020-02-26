4.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Группа 25/17 прерывает молчание»

Спустя почти год сольного затишья, группа 25/17 дает большой акустический концерт, который состоится 15 марта в Крокус Сити Холле. Только на один вечер коллектив выйдет на сцену в расширенном составе: к привычным гитарам добавятся клавиши, саксофон и виолончель. На сегодняшний день информации об осенних турах или больших сольных выступлениях больше нет. Известно, что коллектив в этом году даже не планирует принимать участие в летних фестивалях.

Какие изменения произошли в группе за паузу длиною в год? Какая программа ждет гостей предстоящего концерта? И почему группа решила не принимать участия в летних фестивалях? Обо всем этом и много другом расскажут Андрей Позднухов «Бледный» и Антон Завьялов «Ант».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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