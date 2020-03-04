Лидер группы «25/17» обосновал отказ коллектива от многих концертов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Группа «25/17» прерывает молчание».

Участник «25/17» Андрей Позднухов заявил о намерении обновить состав группы, что и стало одной из причин недостаточной концертной активности.

«На самом деле есть и другие причины. Например, мы устали от концертов и устали друг от друга. Третья причина надо обновить состав. Четвёртая: не хватает времени для работы над новым материалом. Следующая причина – осмыслить, что мы насочиняли в эти годы и понять, куда нам надо двигаться дальше», — сказал Позднухов.