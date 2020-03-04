Лидер группы «25/17» обосновал отказ коллектива от многих концертов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Группа «25/17» прерывает молчание».

Участник «25/17» Андрей Позднухов заявил о намерении обновить состав группы, что и стало одной из причин недостаточной концертной активности.

«На самом деле есть и другие причины. Например, мы устали от концертов и устали друг от друга. Третья причина надо обновить состав. Четвёртая: не хватает времени для работы над новым материалом. Следующая причина – осмыслить, что мы насочиняли в эти годы и понять, куда нам надо двигаться дальше», — сказал Позднухов.

Группа 25/17 рассказала о работе над альбомом

Спустя почти год сольного затишья, группа «25/17» дает большой акустический концерт, который состоится 15 марта в Крокус Сити Холле. Только на один вечер коллектив выйдет на сцену в расширенном составе: к привычным гитарам добавятся клавиши, саксофон и виолончель.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
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