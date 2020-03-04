Группа «25/17» ищет новых музыкантов в электричках

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Группа "25/17" прерывает молчание».

Солисты «25/17», отвечая на вопрос о поисках новых музыкантов, рассказали о местах, в которых они рассчитывают найти своих будущих исполнителей.

«Ходим по электричкам», — заявил Антон Завьялов «Ант».

«А я хожу в один из московских клубов - "16 Тонн" (первая в Москве концертная площадка, специализирующаяся на выступлениях гитарных групп – НСН)», — добавил Андрей Позднухов «Бледный».

Основатель группы «25/17» Андрей Позднухов «Бледный» во время пресс-конференции НСН рассказал, что не видит больше смысла заявлять в творчестве о своей гражданской позиции.



