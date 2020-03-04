«25/17»: В нашей стране музыка не может влиять на политику
Андрей Позднухов «Бледный» во время пресс-конференции НСН рассказал, что не видит больше смысла заявлять в творчестве о своей гражданской позиции.
Спустя почти год сольного затишья, группа «25/17» дает большой акустический концерт, который состоится 15 марта в Крокус Сити Холле. Информации об осенних турах или больших сольных выступлениях больше нет. Известно, что коллектив в этом году даже не планирует принимать участие в летних фестивалях.
Участник коллектива Андрей Позднухов «Бледный» во время пресс-конференции НСН выразил свое скептическое отношение к влиянию музыкантов на политику.
«В то время, когда все резко вдруг стали сознательными, и каждый не упускает возможности высказаться о том, что происходит в стране, мы как раз в это время высказываться об этом перестали. Мы очень долго это делали в 2010-х годах, добились, что 4 наших трека попали в федеральный список экстремистских материалов, и кроме этого ничего не добились. И остальные все эти замечательные ребята ничего не добьются, может быть, денег заработают на стримах и на концертах. Ваня Noize, при всем уважении, уже больше 10 лет с режимом борется своей песней, и что изменилось за это время? Pussy Riot спели, сплясали, а после этого закон приняли. Дурацкий абсолютно. Вот чего добилась группа Pussy Riot. Если людей обуревают эмоции, и им требуется записать песню, это здорово и замечательно. Но ждать, что это что-то изменит, немного наивно. Я за свой век слышал очень много песен "на злобу дня", и ничего не поменялось», - добавил он.
Ранее Андрей Позднухов рассказал о работе над новым альбомом. «Мы работаем над продолжением нашего альбома "Умереть от счастья", релиз будет называться "Байки из склепа". Если у нас все получится, то он выйдет осенью», - добавил он.
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