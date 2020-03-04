Группа 25/17 рассказала о работе над альбомом
Музыканты объяснили затишье в концертной деятельности.
Спустя почти год сольного затишья группа 25/17 дает большой акустический концерт, который состоится 15 марта в Крокус Сити Холле. Только на один вечер коллектив выйдет на сцену в расширенном составе: к привычным гитарам добавятся клавиши, саксофон и виолончель.
Участник коллектива Андрей Позднухов «Бледный» во время пресс-конференции НСН рассказал о работе над новым альбомом.
«Мы работаем над продолжением нашего альбома "Умереть от счастья", релиз будет называться "Байки из склепа". Если у нас все получится, то он выйдет осенью. Это о студийной работе. Если говорит о концертах, мы их свели к минимуму. Сперва мы перестали играть «электрические» концерты. Потом мы подумали и отменили вторую половину акустического тура, оставив всего три концерта. В Нижнем Новгороде мы сыграли, второй будет в Москве, а третий в Санкт-Петербурге», - добавил он.
На сегодняшний день информации об осенних турах или больших сольных выступлениях группы нет. Коллектив в этом году даже не планирует принимать участие в летних фестивалях.
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