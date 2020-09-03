9.09.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса»

В России продолжается глобальное потепление. Прямо сейчас температура в нашей стране растёт в 2,5 раза быстрее, чем в других частях планеты. Из-за этого опасные природные явления происходят чаще и становятся более разрушительными. Только за последние 20 лет на территории России их количество увеличилось в три раза. Ураганы, наводнения, ливни — всё это наносит огромный ущерб экономике страны. И не только экономике: под угрозой также жизнь и здоровье людей. В марте этого года коронавирус стал точкой невозврата для экономики всех стран. И сейчас весь мир ищет наиболее выгодные пути по выходу из коронакризиса. Для России вызовы оказались куда серьёзнее.

Greenpeace в России, совместно с экспертами Сколково, РАНХИГС и Высшей школы экономики представят доклад, который предлагает конкретные шаги по зелёному выходу не только из экономического, но также и климатического кризиса.

Выиграет ли Россия от озеленения экономики и перехода на зелёный курс развития?

Предотвратит ли Зелёный курс мировой финансовый кризис?

В чём основные возможности России по переходу к зелёной экономике?

Почему климатический кризис — главная тема, о которой говорят в мире?

Участники пресс-конференции:

Василий Яблоков — руководитель климатического направления российского Greenpeace;

— руководитель климатического направления российского Greenpeace; Татьяна Ланьшина — старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации Цель №7;

— старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации Цель №7; Георгий Сафонов — директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов, Высшая школа экономики;

— директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов, Высшая школа экономики; Татьяна Митрова — директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 9.09.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.



