Ученая рассказала, как «озеленить» российскую экономику

80% выбросов парниковых газов в России приходится на энергетику. Об этом на пресс-конференции НСН «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса» заявила старший научный сотрудник РАНХиГС, гендиректор ассоциации «Цель №7» Татьяна Ланьшина.

«Мы находимся в климатическом кризисе, выбросы парниковых газов растут. С этим необходимо что-то делать. На энергетику, на сжигание ископаемого топлива приходится почти 80% всех выбросов. Оставшиеся 20% приходятся в совокупности на промышленность, сельское хозяйство и обращение с отходами. В этих секторах очень важно внедрять признаки циклической экономики. То есть делать так, чтобы отходы одних производств становились сырьем для других», - сказала Ланьшина.

Также на пресс-конференции она представила презентацию, согласно которой в 2020 году доля чистой энергетики, то есть использования энергии солнца и ветра, в России составляет 0,2%. В то время как с Германии – 42%, Великобритании - 33%, США – 12%, Китае и Индии – 10%, .

Ранее руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков заявил на пресс-конференции НСН, что Greenpeace будет помогать российскому правительству решать экономические и экологические проблемы, вызванные коронавирусом, с помощью интернет-платформы «Зеленый курс России».

