В «Сколково» назвали новую национальную идею России

Восстановление экономики России после коронавирусу по «зеленому» курсу важно для дальнейшего развития страны. Отказ от такого курса будет подрывать конкурентоспособность российской экономики. Об этом на пресс-конференции НСН «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса» заявила директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова.

«Сейчас закладываются основы развития мировой экономики после пандемии коронавирусу. У России есть огромный потенциал по развитию зеленой энергетики. У нас огромные возможности в развитии водородной энергетики. Мы мировые лидеры по потенциалу ветровой энергетики. Развитие проектов в Арктике может быть более выгодным, чем проекты в Сахаре. Эти проекты способны трансформировать всю экономику страны. Развитие «зеленой» энергетики может сформировать новую национальную идею», - сказала Митрова.

Ранее руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков заявил на пресс-конференции НСН, что Greenpeace будет помогать российскому правительству решать экономические и экологические проблемы, вызванные коронавирусом, привлекая экспертов на свою интернет-платформу «Зеленый курс России».

