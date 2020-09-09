Внешнее давление назвали стимулом развития «зеленой» экономики в России

Заставить российский бизнес заняться развитием экологически чистых производств может только внешнее давление. В частности, риски потери мировых рынков станут стимулом развития «зеленой» энергетики в России. Об этом на пресс-конференции НСН «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса» заявил директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

«Пограничный углеродный налог в Европе, например, 20% на сырую нефть, вызовет коренное изменение бизнес-схем в нашей стране. Это может стать драйвером изменения отношения российского бизнеса к развитию «зеленой» энергетики», - сказал Сафонов.

Ранее директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова на пресс-конференции НСН заявила, что отказ от такого курса будет подрывать конкурентоспособность российской экономики.

