Внешнее давление назвали стимулом развития «зеленой» экономики в России
Заставить российский бизнес заняться развитием экологически чистых производств может только внешнее давление. В частности, риски потери мировых рынков станут стимулом развития «зеленой» энергетики в России. Об этом на пресс-конференции НСН «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса» заявил директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.
«Пограничный углеродный налог в Европе, например, 20% на сырую нефть, вызовет коренное изменение бизнес-схем в нашей стране. Это может стать драйвером изменения отношения российского бизнеса к развитию «зеленой» энергетики», - сказал Сафонов.
Ранее директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова на пресс-конференции НСН заявила, что отказ от такого курса будет подрывать конкурентоспособность российской экономики.
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