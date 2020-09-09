Greenpeace поможет России решить вызванные коронавирусом проблемы
Экологическая организация Greenpeace будет помогать российскому правительству решать экономические и экологические проблемы, вызванные коронавирусом, привлекая экспертов на свою интернет-платформу «Зеленый курс России». Об этом на пресс-конференции НСН «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса» рассказал руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков.
«Интернет-платформу «Зеленый курс России» Greenpeace создал для экспертной помощи правительству по выходу из экономических и экологических проблем, вызванных коронавирусом», - сказал Яблоков.
Отметим, в России продолжается глобальное потепление. Температура в нашей стране растёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Из-за этого опасные природные явления происходят чаще и становятся более разрушительными.
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