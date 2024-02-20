22.02.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Гендерные праздники. Как отметят 23 февраля и 8 марта»

Традиционно поздравления для женщин проходят в несколько большем масштабе. По данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий на 35% чаще заказывают услуги event агентств. Т.е. оба праздника празднуют практически во всех компаниях, но в случае 23 февраля зачастую не привлекают агентства, не заказывают кейтеринг, ограничиваются минимальным форматом или подарком.

Что касаемо подарков, по данным опроса прошлого года только 25% мужчин и 27% женщин устраивают их подарки. 46% мужчин и 49% женщин отмечают, что довольны ими от случая к случаю, а остальные недовольны вовсе.

Как будут праздновать 23 февраля и 8 марта в 2024 году?

Топ подарков, которые получат мужчины?

Топ подарков, которые получат женщины?

Какие развлечения чаще заказывают для мужчин, а какие для женщин?

Сколько в среднем мужчины и женщины тратят на подарки?

Топ самых ужасных подарков?

Участники пресс-конференции:

Мария Орлова , директор по развитию Avantage project;

, директор по развитию Avantage project; Кирилл Мирный , маркетинг директор Про-Интерактив;

, маркетинг директор Про-Интерактив; Представитель маркетплейсов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

