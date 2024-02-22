«Цветы, бьюти-боксы и чай»: Что дарят женщинам на 8 марта
В среднем россияне тратят на подарки к 8 марта шесть тысяч рублей, отметила Юлианна Гордон.
Мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы, рассказала председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН. Она отметила, что на Международный женский день также дарят косметику, бьюти-боксы, сладости и элитный чай.
«Среди товарных категорий особых новостей не наблюдается, от года к году они примерно те же самые. К 8 марта примерно 30% всех покупок и всех заказов содержат цветы. Также 30% – это косметика, причем внутри этой категории имеют резкие сезонные всплески специальные боксы, которые собирают селлеры именно к гендерным праздникам. Это всевозможные бьюти-боксы, подарочные наборы. Примечательно, что 25% – это всевозможного рода сладости, а в районе 17-20% – это чай, кофе, в том числе элитные чаи», - сказала Гордон.
Она также отметила, что россияне в среднем тратят на подарки к 23 февраля около 3,5 тысячи рублей, а на 8 марта – в районе шести тысяч рублей.
«Сезонные пики, которые возникают в так называемый период гендерных праздников, начинаются с 14 февраля. В этом году отмечен рост среднего чека по сравнению с обычными покупками на маркетплейсах в период праздников на 25-30%. Примерно 90% покупателей будут покупать подарки к 23 февраля и 8 марта, 78% покупают подарки на 14 февраля. Суммарный бюджет, который выделяет в среднем интернет-покупатель на три праздника, составляет 13 тысяч рублей. Средний чек на 14 февраля – в районе четырех тысяч рублей, на 23 февраля средний чек составляет около 3,5 тысячи, самый высокий средний чек на 8 марта – в районе шести тысяч рублей», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН рассказал, что ко Дню защитника Отечества женщины заказывают для мужчин необычные подарки – носки в консервной банке, мини-бар для пива и ароматизаторы для дома с ароматом «Патриков», передает «Радиоточка НСН».
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