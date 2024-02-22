«Цветы, бьюти-боксы и чай»: Что дарят женщинам на 8 марта

Она также отметила, что россияне в среднем тратят на подарки к 23 февраля около 3,5 тысячи рублей, а на 8 марта – в районе шести тысяч рублей.

«Сезонные пики, которые возникают в так называемый период гендерных праздников, начинаются с 14 февраля. В этом году отмечен рост среднего чека по сравнению с обычными покупками на маркетплейсах в период праздников на 25-30%. Примерно 90% покупателей будут покупать подарки к 23 февраля и 8 марта, 78% покупают подарки на 14 февраля. Суммарный бюджет, который выделяет в среднем интернет-покупатель на три праздника, составляет 13 тысяч рублей. Средний чек на 14 февраля – в районе четырех тысяч рублей, на 23 февраля средний чек составляет около 3,5 тысячи, самый высокий средний чек на 8 марта – в районе шести тысяч рублей», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН рассказал, что ко Дню защитника Отечества женщины заказывают для мужчин необычные подарки – носки в консервной банке, мини-бар для пива и ароматизаторы для дома с ароматом «Патриков», передает «Радиоточка НСН».

