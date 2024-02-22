«Интерактив и банкет»: Как в компаниях отмечают День защитника Отечества и 8 марта

Мужчинам часто заказывают спортивный интерактив, например катание на снегоходах за городом, отметила в эфире НСН Мария Орлова. 

День защитника Отечества отмечают в основном камерно, в офисах, а 8 марта компании любят отметить с размахом, рассказала директор по развитию Avantage project Мария Орлова в пресс-центре НСН.

«Если говорить про обращения в event-агентства, запросов на 8 марта больше, чем на 23 февраля. День защитника Отечества стараются отметить камерно, в офисе. Мужчин хотят порадовать, побаловать, могут заказать какой-то интерактив, связанный со спортом. Бывает, что их вывозят за город и дарят сертификаты на снегоходы. Но, как правило, это небольшая частная вечеринка, с небольшой активностью, кейтерингом, подарками», - сказала Орлова.
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Она отметила, что к празднованию 8 марта крупные компании начинают готовится еще с Нового года. По словам Орловой, 8 марта компании часто проводят на внешней площадке с банкетом.

«Бюджет на гендерные праздники, по сравнению с тем же самым Новым годом, всегда поменьше. Когда поздравляют женщин с 8 марта, то тут все зависит от компании и ее решения. Если говорить про госкомпании и крупные компании, то они начинают готовиться с начала Нового года. Это может быть история какой-то очень большой внешней площадки с выступлениями артистов, банкетом. Но есть другой формат, когда остаются в офисах и стараются женщин порадовать. Могут с утра заказать музыкальный коллектив, который будет встречать, дарить цветы. Часто заказывают различные мастер-классы: по рукоделию, парфюмерии. И, конечно же, цветы», - добавила собеседница НСН.

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ФОТО: ТАСС / Яков Князев
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