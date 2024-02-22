«Интерактив и банкет»: Как в компаниях отмечают День защитника Отечества и 8 марта

Она отметила, что к празднованию 8 марта крупные компании начинают готовится еще с Нового года. По словам Орловой, 8 марта компании часто проводят на внешней площадке с банкетом.

«Бюджет на гендерные праздники, по сравнению с тем же самым Новым годом, всегда поменьше. Когда поздравляют женщин с 8 марта, то тут все зависит от компании и ее решения. Если говорить про госкомпании и крупные компании, то они начинают готовиться с начала Нового года. Это может быть история какой-то очень большой внешней площадки с выступлениями артистов, банкетом. Но есть другой формат, когда остаются в офисах и стараются женщин порадовать. Могут с утра заказать музыкальный коллектив, который будет встречать, дарить цветы. Часто заказывают различные мастер-классы: по рукоделию, парфюмерии. И, конечно же, цветы», - добавила собеседница НСН.

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