«Носки в банке и мини-бар»: Названы необычные подарки мужчинам к 23 февраля

Один из трендов 2024 года – это носки в консервной банке армейского типа, отметил в эфире НСН Роман Мосолов. 

Ко Дню защитника Отечества женщины заказывают для мужчин необычные подарки – носки в консервной банке, мини-бар для пива в форме танков и ароматизаторы для дома с ароматом «Патриков», рассказал глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.

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«Базовые товары никуда не ушли: кожаные ремни, подарочные наборы... Но немного изменилась подача этих подарков. Например, один из трендов этого года – это носки в консервной банке армейского типа. Такая подача казалось бы обычного подарка. Девушки стараются находить необычные подходы, чтобы этот подарок запаковать. Помимо носков в банке – это набор для приготовления авторских настоек, набор автомобилиста – тряпки для поддержания чистоты в автомобиле. Также заказывают мини-бар для пива в форме танков. Военная тематика просматривается во многих подарках. Кроме того, дарят подарочный набор для барбекю, ароматизаторы для дома с ароматом "Патриков"», - сказал Мосолов.

Ранее генеральный директор Про-Интерактив Артем Абашин в пресс-центре НСН рассказал, что на корпоративы ко Дню защитника Отечества работодатели заказывают боксерские груши и силомеры, чтобы мужчины могли продемонстрировать свою силу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Федор Успенский, "СЭ"
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