«Показать силу!»: На корпоративы к 23 февраля заказывают боксерские груши
В офис можно привезти интерактивы стоимостью от 500 рублей до пяти тысяч рублей на человека, отметил Артем Абашин.
На корпоративы ко Дню защитника Отечества работодатели заказывают боксерские груши и силомеры, чтобы мужчины могли продемонстрировать свою силу, рассказал генеральный директор Про-Интерактив Артем Абашин в пресс-центре НСН.
«Мужчинам – силомер однозначно. Боксерская груша, либо вертикальный силомер, либо горизонтальный, в который надо бить и показывать свою силу. Это самый топ, их бронируют еще с начала января, сейчас их уже нет. Если говорить про девчонок, то, либо это огромное количество цветов, либо мастер-класс: парфюмерный, кулинарный», - сказал Абашин.
Он отметил, что в офис можно привезти интерактивы стоимостью от 500 рублей до пяти тысяч рублей на человека.
«Если мы рассматриваем средний офис, 50-90 человек – это от 500 рублей до пяти тысяч рублей в среднем на человека. В офис на 50 человек на 50 тысяч рублей можно привезти несколько активностей, либо какой-то кулинарный мастер-класс, в котором все смогут поучаствовать», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее директор по развитию Avantage project Мария Орлова в пресс-центре НСН рассказала, что День защитника Отечества в основном отмечают камерно, в офисах, а 8 марта компании любят отметить с размахом, передает «Радиоточка НСН».
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