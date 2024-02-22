«Показать силу!»: На корпоративы к 23 февраля заказывают боксерские груши

Он отметил, что в офис можно привезти интерактивы стоимостью от 500 рублей до пяти тысяч рублей на человека.

«Если мы рассматриваем средний офис, 50-90 человек – это от 500 рублей до пяти тысяч рублей в среднем на человека. В офис на 50 человек на 50 тысяч рублей можно привезти несколько активностей, либо какой-то кулинарный мастер-класс, в котором все смогут поучаствовать», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее директор по развитию Avantage project Мария Орлова в пресс-центре НСН рассказала, что День защитника Отечества в основном отмечают камерно, в офисах, а 8 марта компании любят отметить с размахом, передает «Радиоточка НСН».

