23.12.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «ФАРМА: итоги 2024 года и тренды 2025 года»

Особенностью 2023 года был стремительный рост количества аптечных точек, во второй половине 2024 года их рост замедлился. Однако неравномерное лекарственное обеспечение сохраняется: перенасыщение аптечных точек в городах-миллионниках и нехватка доступа к аптекам в сельской местности. В фельдшерско-акушерских пунктах недостаточное количество препаратов для покрытия потребности населения из-за проблем с поставками и скудности ассортимента. В 2025 году планируется принять закон о передвижных аптеках, которые будут охватывать всю территорию России, обеспечивая пациентов необходимыми препаратами по рецепту.

С 1 января вступают в силу изменения, касающиеся налоговой реформы, что может привести к закрытию или продаже независимых аптек федеральным аптечным сетям.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какими наблюдались тенденции и тренды в фармацевтическом розничном рынке России в этом году?

Каковы перспективы и возможности развития для отечественного производителя?

Какая осуществляется господдержка рынка фармы?

Промежуточные итоги фармацевтического года;

Насколько изменились цены за 2024 год?

Как скоро появятся новые передвижные аптеки?

Прогнозы на 2025 год

Участники пресс-конференции:

Сергей Леонов , депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по охране здоровья;

, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по охране здоровья; Виктория Преснякова , директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, к.ф.н., председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России»;

, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, к.ф.н., председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России»; Сергей Шуляк, генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

