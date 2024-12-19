23.12.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «ФАРМА: итоги 2024 года и тренды 2025 года»
Особенностью 2023 года был стремительный рост количества аптечных точек, во второй половине 2024 года их рост замедлился. Однако неравномерное лекарственное обеспечение сохраняется: перенасыщение аптечных точек в городах-миллионниках и нехватка доступа к аптекам в сельской местности. В фельдшерско-акушерских пунктах недостаточное количество препаратов для покрытия потребности населения из-за проблем с поставками и скудности ассортимента. В 2025 году планируется принять закон о передвижных аптеках, которые будут охватывать всю территорию России, обеспечивая пациентов необходимыми препаратами по рецепту.
С 1 января вступают в силу изменения, касающиеся налоговой реформы, что может привести к закрытию или продаже независимых аптек федеральным аптечным сетям.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какими наблюдались тенденции и тренды в фармацевтическом розничном рынке России в этом году?
- Каковы перспективы и возможности развития для отечественного производителя?
- Какая осуществляется господдержка рынка фармы?
- Промежуточные итоги фармацевтического года;
- Насколько изменились цены за 2024 год?
- Как скоро появятся новые передвижные аптеки?
- Прогнозы на 2025 год
Участники пресс-конференции:
- Сергей Леонов, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по охране здоровья;
- Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, к.ф.н., председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России»;
- Сергей Шуляк, генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group».
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8