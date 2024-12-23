«Дешевле минералки»: Дефицит физраствора в России связали с чрезмерным регулированием

На российском рынке более половины препаратов регулируются государством, сказал в пресс-центре НСН Сергей Шуляк.

Чрезмерное государственное регулирование в фармотрасли привело к дефициту физраствора, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк.

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«Дефицит препаратов всегда локальный и временный. Каждый год пресса пишет, что не хватает какого-то лекарства. Это связано с различными явлениями: изменение производства, перерегистрация, недостаточное изменение цены. Много факторов вызывают то, что препарат временно пропадает из продажи. Напомню, что у нас в целом на фармрынке больше половина препаратов регулируются государством. Вот это чрезмерное регулирование и привело к последним проблемам с физраствором. У нас бутылка физраствора стоит дешевле, чем бутылка минеральной воды», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России» Виктория Преснякова заявила в пресс-центре НСН, что на российском фармацевтическом рынке наблюдается дефицит кадров.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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