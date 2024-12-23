«Избирательный потребитель»: Россияне чаще стали покупать в аптеках дорогие лекарства
Россияне стали более избирательными в отношении лекарств, выбирая более эффективные и дорогие препараты, сказал в пресс-центре НСН Сергей Шуляк.
Россияне стали покупать более эффективные и более дорогие лекарства, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк.
«Потребитель начал предпочитать более большую упаковку и более дорогие лекарственные препараты. Потребитель стал более избирателен, он предпочитает более эффективные и, соответственно, более дорогие лекарства. Говоря о растущем числе аптек в России, мы отмечаем, что в небольших городах становится больше аптек. В мегаполисах практически произошло насыщение рынка. Мы видим, что сети начали активно открываться и распространяться не только в областных центрах, но и уже в областях, что приводит к увеличению доступности аптек», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России» Виктория Преснякова заявила в пресс-центре НСН, что сейчас в России около 82 тысяч аптечных учреждений на рынке России, что является рекордом.
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