Союз пациентов возмутился, что в аптеку идут как в поликлинику
Порядка трети пациентов обращаются вместо поликлиники в аптеки, сказал в пресс-центре НСН Ян Власов.
Число государственных аптек в России должно превышать количество частных, заявил в пресс-центре НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«Год был достаточно продуктивным. Как говорится, лучше, чем ожидали. Для нас крайне важны вопросы, связанные с аптечными сетями, потому что значительное количество лекарственных препаратов, включенных в клинические рекомендации, находятся в аптечной сети. Мы много лет работаем над вопросом огосударствления аптечного сектора. На наш взгляд, количество государственных аптек должно превышать число частных. Нам очень важно, чтобы регулирование аптечного сектора улучшалось. Сегодня аптеки являются представителями не системы здравоохранения, а ретейла. Это как торговые сети, что создает определенные трудности, так как около трети пациентов обращаются в аптеки вместо поликлиники», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН рассказала, что на маркетплейсах часто доступна покупка рецептурных и сильнодействующих препаратов, которые не так просто приобрести в аптеке, передает «Радиоточка НСН».
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