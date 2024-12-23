«Имеется дефицит кадров»: В России работает более 82 тысяч аптек

В этом году число аптечных пунктов в России побило рекорд, сказала НСН Виктория Преснякова.

На российском фармацевтическом рынке наблюдается дефицит кадров, сказала в пресс-центре НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России» Виктория Преснякова.

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«Фармацевтическая отрасль выстояла. Было увеличено число препаратов, которые выпускает отечественная фарма, пошли в рост локализованные препараты. В этом году мы превысили цифру в 80 тысяч аптек, сейчас у нас около 82 тысяч аптечных учреждений на рынке России, что является рекордом. Однако рост числа аптек неравномерный. Так, в городах-миллионниках у нас переизбыток аптек, есть регионы, где на 1,5 километра 11 аптек. Есть регионы, где аптек сильно не хватает, также есть населенные пункты, где нет ни одной аптеки. Также на российском фармрынке мы наблюдаем сильный дефицит кадров», - сказала собеседница НСН.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил в пресс-центре НСН, что число государственных аптек в России должно превышать количество частных.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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