8.02.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Евровидение 2021. Каковы шансы России на победу в Роттердаме?

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в конце мая в Роттердаме, после отмены в 2020 году, в связи с пандемией. Уже стало известно, что певец Филипп Киркоров представит в Нидерландах Молдавию с певицей Натальей Гордиенко. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno. А в этом – поехать на конкурс вызвался также репер Моргенштерн. Исполнители будут по новой проходить внутренний отборочный конкурс, при этом песни с которыми они собираются выступать, должны быть написаны не раньше сентября 2020 года.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, кто будет лучшим кандидатом от России и у какой страны больше шансов победить.

Участники пресс-конференции:

Российские музыкальные журналисты, критики Артур Гаспарян и Илья Легостаев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



